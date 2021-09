Leichtathletin Lea Sprunger

«Ich träumte davon, Floristin zu werden»

Nächste Woche ist Schluss! 400-Meter-Hürden-Europameisterin Lea Sprunger tritt zurück. Was der 31-jährigen Leichtathletin beim Tanzen hilft, was sie vermisst, wenn sie lange in der Stadt ist, und was es mit dem Teilen von Emotionen auf sich hat.