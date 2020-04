Stichwort Solidarität.

Im Moment assoziieren wir den Begriff halt in erster Linie mit dem Zuhausebleiben, um Risikogruppen zu schützen. Die Verantwortung geht aber noch viel, viel weiter. Auf der ganzen Welt passiert so unfassbar viel Mist, das dürfen wir nicht vergessen – nie! –, uns sollte das ständig bewusst sein und wir müssen uns eine Meinung bilden und auch darauf reagieren. Wenn schon nicht aus Nächstenliebe, dann meinetwegen halt, weil man seine eigene Haut retten will, wir sehen ja jetzt, dass ein Problem in China binnen kürzester Zeit zu unserem werden kann – wir sind mittlerweile eine globale Gesellschaft, der Tellerrand endet nicht in St. Margrethen.