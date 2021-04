Es ist «das verrückteste Rennen» ihrer Karriere: Kurz vor dem Start auf Hawaii wird Ryf von einer Qualle gestochen. Sie leidet unter extremen Schmerzen. Aufgeben ist keine Option. Am Ende ist es wie die drei Jahre zuvor: Ryf überflügelt alle und wird Weltmeisterin. «Vielleicht hat mir die Qualle Superpower gegeben», witzelt sie im Ziel. Die schier unglaubliche Leistung wird für Ryf in der Folge aber auch zum Fluch. Dazu trägt ihre Rolle in der Öffentlichkeit bei. «Ich wurde oft gefragt: Was willst du noch? Wie kannst du das toppen?» Durch solche Fragen haben sich diese Themen wie Samen in ihrem Kopf festgepflanzt: «War das die beste Leistung, die ich bringen, die beste Geschichte, die ich je schreiben werde?»