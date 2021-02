Wegen der Corona-Pandemie muss ihre «King Lori Tour» abgesagt werden. «Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht», sagt die Mutter einer zweijährigen Tochter. «Aber privat verbringe ich meine Zeit nur mit meiner Familie, daher war das für mich keine grosse Umstellung.» Doch auch wenn sie öffentlich nicht auftritt, sorgt sie via Social Media öfter mit ihren provozierenden Äusserungen für Shitstorms. So rief sie zum Boykott einer Apotheke auf und lieferte sich einen Schlagabtausch mit Komiker Oliver Pocher. «Wer ein Problem hat, kann das gerne mit mir ausdiskutieren. So war das auch bei Oli», meint sie dazu. Viel Zeit will sie ihren Kritikern nicht widmen. Denn neben der Musik hat sie ein neues Standbein: Unter dem Kosmetikbrand 1218 Beauty brachte sie drei Eyeliner heraus. «Ich wollte mit etwas beginnen, das die Augen am meisten betont. Deshalb: ‹Keep your eyes open›», sagt sie.