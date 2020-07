«Ich werde immer wieder von der Polizei kontrolliert»

Im Dorf fallen die Geschwister als schwarze Kinder auf. In der Schule fühlt er sich deswegen nicht immer wohl. «Ich hatte Angst, nicht so gut zu sein wie die weissen Kinder.» Zu spüren bekam er das nicht nur von Mitschülerinnen und Mitschülern. «‹Neger› hörte ich immer wieder, einmal sogar von einer Aushilfslehrerin.» Er wächst in einem Block auf, nicht in einem Haus wie die meisten Klassenkameraden. Freunde lädt er deshalb ungern ein. «Sie sollten nicht denken, dass wir arm sind.» Als Gnahoré 15 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Bern in die Stadt.