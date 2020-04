Italien zählt zu den Ländern Europas, in denen Corona mit am heftigsten wütet. 105'000 Infizierte und 12'000 Tote beklagt unser Nachbar zum jetzigen Zeitpunkt. Zu der am stärksten betroffenen Region gehört die Lombardei rund um Bergamo. In der 121'000 Einwohner zählenden Stadt wohnt Michelle Hunziker, 43, mit Ehemann Tomaso Trussardi, 36, den Kindern Aurora Ramazzotti, 23 (Tochter aus erster Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti), Sole, 6, und Celeste, 5. Die gebürtige Schweizerin lebt seit 1993 in Italien, ihr Mann stammt aus Bergamo.