«Ich will Grossvater stolz machen»

Seinem Grossvater habe er sehr viel zu verdanken, sagt Gjon und nimmt ein Bild von Hamit von der Wand. «Er ist mein grösster Fan. Ich will ihn stolz machen am ESC!» Und so werden am 20. Mai nicht nur die vielen Fans in der Romandie und Familie Muharremaj vor dem Fernseher mitfiebern. Sondern auch Grossvater Hamit daheim in Kanada. «Paç fat» werden sie Gjon wünschen, Albanisch für «Viel Glück». Auf dass Gjon’s Tears es in den Final schafft! Und dass es dort heisst: «The winner is … Switzerland!»