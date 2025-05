«Ich wusste immer, dass ich Athletin werden möchte»

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Das waren die Olympischen Jugendspiele 2016. Da bin ich das erste Mal für die Schweiz angetreten und wusste: Das ist mein Ding. Das will ich machen. Davor bin ich auch viel Ski gefahren, aber eher an den Wochenenden. Ich habe danach einen Platz an einer Sportschule bekommen – so hat das Ganze für mich angefangen. Das hat wirklich alles verändert.