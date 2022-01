Ihre gewonnene Zeit verbringt Tama Vakeesan tatsächlich am liebsten schlafend. «Wenn ich schon ausschlafen kann, mache ich das auch.» Ihre Moderationsschichten dauern bis spät am Abend oder bis in die Nacht. «Dadurch sind meine sozialen Zeiten verkürzt. Wer hat schon unter der Woche vormittags Zeit? Umso mehr merke ich, wie wichtig ein guter Kern von Familie und Freunden ist.» Wann immer sie kann, besucht sie ihre Eltern in Langenthal. Überhaupt dachte sie lange, dass sie erst auszieht, wenn sie verheiratet ist. «Doch das Leben hatte andere Pläne», sagt sie und zeigt ihre ringfreie Hand. «Ich bin älter geworden und brauchte meinen eigenen ‹Space›, auch wenn ich noch unverheiratet bin.» Wenn sie nicht gerade ausschläft, betätigt sie sich in der Küche. Dort schauen ihre Gäste gern zu, wie sie Auberginen-Involtini oder Summer-Rolls zubereitet. An tamilische Speisen wagt sie sich nicht. «Ich habe ‹Hemmige›, weil meine Mutter das so gut macht.»