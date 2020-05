Im alten Elternhaus hat Tanja ihren Frieden gefunden

Ein Surfboard von ihm und zwei Snowboard-Fotos von ihr zieren die hohe Galeriewand. Die Räume sind in skandinavischen Farben gehalten in Anlehnung an Tanjas zweite Heimat Norwegen. «Wenn ich einen der Träger grau angemalt hatte, fühlte ich mich gleich, als hätte ich das ganze Haus renoviert», sagt sie lachend und fügt ernst an: «Der Umbau war für uns ein dauernder Überforderungsprozess und hat viel von unserer Lebens- und Familienzeit in Anspruch genommen.» Daneben hat Tanja Frieden stets zwischen 40 bis 140 Prozent gearbeitet. Einerseits amtet sie als Präsidentin der Schneesportinitiative Schweiz, andererseits ist sie als Mindset-Coach tätig und unterstützt Menschen – mittlerweile digital – beim Erreichen von persönlichen Herzenszielen.