Lara sagt, dass sie das Reisen nach 15 Jahren im Weltcup ermüde. Sie könnte nun zurücktreten …

Also ich habe sie noch nie vom Rücktritt sprechen hören! Sie sagt immer, dass sie weitermache, solange sie die Leidenschaft hat. Aber das mit den Reisen stimmt. Bis vor einem Monat spielte Valon in Genua, was ziemlich weit weg ist von ihrem Haus in Udine. Sie pendelte sehr viel hin und her. Nun ist er ein bisschen näher, in Brescia. Aber von Rücktritt hat sie noch nie etwas gesagt.