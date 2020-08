Jeanne Fürst zeigt ihre Wohnung

Fürst zieht die Notbremse, erklärt ihrem Team: «Parkinson, Krampfadern und Melanomprävention interessieren derzeit keinen. Wir machen sofort was zu Corona!» Innert Stunden stemmt sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen eine Corona-Gesundheitssondersendung – sogar ihr Bruder, der in Spanien lebt, das schon vor der Schweiz in den Lockdown ging, muss ran. Fürst ist in ihrem Element. Wenn sie eines kann, dann ist es, zu motivieren, zu begeistern und mitzureissen.