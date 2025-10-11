Jetzt sammelt er Pilze statt Medaillen

Ein Leben zwischen zwei Welten

So bewegt sich Heinzer zwischen Extremen: auf der einen Seite das Hochgeschwindigkeitsrennen, in dem jede Hundertstelsekunde zählt, auf der anderen die stille Freude an Natur und Familie. Golfen und Biken gehören zu seinen Ausgleichsaktivitäten, Skitouren im Frühling halten die Verbindung zu seinen Wurzeln. «Der Sport gibt mir Energie, aber Natur und Familie geben mir Gelassenheit. Ohne das könnte ich nicht so arbeiten, wie ich es tue.» Diese Balance vermittelt er auch den jungen Rennfahrern: «Es geht darum, die eigene Linie zu finden – auf der Piste wie im Leben.» So ist Heinzer heute Übersetzer zwischen zwei Welten: Geschwindigkeit und Ruhe, Risiko und Sicherheit, Leistungsdruck und Lebensfreude. Mit Zuversicht und motivierender Empathie zeigt er den jungen Skifahrern, wann sie Vollgas geben sollten – und wann es auch besser sein kann, etwas taktisch zu fahren. Franz Heinzer kennt alle Seiten des Sports – und er weiss, dass es noch schwieriger ist, den Erfolg auf der Skipiste zu finden als die besten Pilze im Wald.