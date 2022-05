Kann man eine toxische Beziehung retten?

Bei wem liegen Ihre Sympathien in diesem Fall?

Ich verfolge den Prozess nicht im Detail, aber in den Sequenzen, die ich gesehen habe, macht Johnny Depp die bessere Figur. Und genau das bereitet mir etwas Bauchweh, weil der Prozess kein Beliebtheitswettbewerb sein sollte. Genau in einen solchen sind jetzt aber beide verstrickt.