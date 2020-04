Kochen wie Jonny Fischer und Michi Angehrn

Weisst du, wie die Situation in eurer zweiten Heimat Südafrika im Moment ist? Wie geht es euren Freunden dort?

Ja, wir bekommen regelmässig Infos und Bilder von unseren Freunden. Sie sind dort viel strikter und es ist schlimm, was man so sieht. Weil die gesellschaftliche Schere dort noch viel weiter auseinander geht, ist die Ausgangslage für alle anders. Die Reichen sitzen in ihren Villen und können mit der Ausgangssperre gut umgehen, aber in den Townships leben die Leute dicht aufeinander gedrängt und dürfen nicht raus. Südafrika wird in dieser Zeit immer mehr ein Polizeistaat. Das Militär fährt mit Panzern durch die Strassen und man darf nicht mal mit dem Hund Gassi gehen. Es nimmt mich auch wunder, was auch dem Land wird, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat.