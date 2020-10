«Der Mixer hat ja keinen Pfupf!», sagt Manu Burkart, 42, und nimmt kurzerhand den Rasentrimmer hervor – in der Küche! Der Divertimento-Star und seine Frau Michèle, 36, durchlaufen eine General- und auch Feuerprobe: Sie backen erstmals zusammen! Für die SOS-Kinderdorf-Benefizaktion «Kochen für Kinder» anlässlich des Welternährungs­tages, der am 16. Oktober ist, betätigen sich Prominente wie die Burkarts in der Küche und sammeln Geld für Kids, die wegen Corona von Mangelernährung bedroht sind. So serviert zum Beispiel Moderatorin Kiki Maeder, 39, am Samstag, 17. Oktober von 14.00-19.00 Uhr in der von ihrem Bruder Nico geführten Atelier Bar in Zürich den eigens kreierten SOS-Flammkuchen. Dessen Verkaufserlös fliesst an die Corona-Nothilfe von SOS-Kinderdorf.