Katrin Triendl flitzt im Zielraum hin und her. Sie organisiert in Wengen BE die Termine ihres Freundes Beat Feuz. Und an diesem Tag wollen alle etwas von ihm. Bundesrat Alain Berset will gratulieren. Die Konkurrenten gehen an Feuz vorbei und klopfen ihm auf die Schulter, fragen, wie er das wieder gemacht habe. Das Publikum skandiert seinen Namen, feiert den Favoriten, den Triumphator, den Liebling. Schliesslich konnte seit Einführung des Weltcups 1967 bloss Franz Klammer auch dreimal die Abfahrt am Lauberhorn gewinnen. Und Feuz zieht mit seinem zehnten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin sogar noch mit Pirmin Zurbriggen gleich. Euphorie total!