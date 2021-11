«Lara Gut-Behrami und ich sind grundverschieden»

Bei den Weltmeisterschaften in Åre 2019 sorgte die Schwyzerin noch für Überraschungen, als sie sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt eine Medaille holte. Bei den Titelkämpfen zwei Jahre später in Cortina d'Ampezzo schlug Suter wieder zu: Sie holte Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G. An Tag X parat zu sein, «ist mir jetzt ein paar Mal sehr gut gelungen», sagt sie schmunzelnd. Als selbstverständlich erachtet sie das aber keinesfalls. «Es muss so viel zusammenpassen, es sind sehr viele entscheidende Faktoren», sagt sie. Material, das Mentale, die körperliche Verfassung, die Ernährung, der Staff – alles muss stimmen, um genau dann die Bestleistung abrufen zu können, wenn es zählt und die Uhr tickt. Suter hat hierfür ein gutes Gespür entwickelt. «Wenn ich morgens aufstehe, kann ich schon eher sagen: Heute ist ein guter Tag, und jetzt ist ein schlechter.»