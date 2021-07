Laura Meyer ist in verschiedenen Orten in und rund um Zürich aufgewachsen. Ihre Eltern haben sich früh scheiden lassen. Die Mutter, eine Lehrerin, legt Laura die Leidenschaft fürs Reisen in die Wiege. Statt wie die Eltern der Klassenkameraden nach Italien ans Meer zu fahren, reist sie mit ihren drei Töchtern an exotischere Orte wie Indien, Ägypten oder auch Kreta. «Die Insel war damals noch kein touristischer Hotspot. Wir fuhren alles mit dem Auto ab und sahen uns gefühlt jeden Steinhaufen an, der älter als 2000 Jahre ist. Meyer, damals zwölf Jahre alt, entdeckte auf einem Markt eine Katze, die in einem Terrarium gehalten wurde. «Wir hatten so Mitleid, dass wir sie kauften und in die Schweiz mitnahmen.» Die Katze Kritos bekommt den Namen ihrer Heimat und isst ihr Leben lang gern Oliven.