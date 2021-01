Kürzlich spielte sie an einem gemischten Turnier in Dänemark. Den Männern dort konnte sie zwar nicht das Wasser reichen, es spornt sie aber weiter an. «Ich werde nur besser, wenn ich auch gegen Männer spiele.» Einen guten Trainingspartner hat sie; ihr dänischer Freund ist ebenfalls Schachprofi. Er ist der Grund, warum sie ihre Nase derzeit nicht nur in Schachbücher steckt, sondern Vokabeln paukt. «Ich lerne Dänisch. Es ist sonst frustrierend, wenn ich bei ihm und seiner Familie bin, aber nichts verstehe.» Während des ersten Lockdowns vergangenes Frühjahr war sie längere Zeit in Dänemark. Das Paar sieht sich häufiger an Turnieren – oft irgendwo in Europa. «Wir Schachspieler sind halt irgendwie umherziehende Vagabunden.»