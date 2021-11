Zehntausende sind seit 2018 auf ihrer Flucht durch diese Region gezogen, die meisten aus Pakistan und Afghanistan. Doch seit Kroatien keine Flüchtlinge mehr einreisen lässt, stranden sie hier, in Una-Sana, dem nordwestlichsten Kanton von Bosnien-Herzegowina. 4500 Flüchtlinge sitzen fest in dieser Region, sie leben in offiziellen Camps oder in menschenunwürdigen Unterkünften. Die grösste Hilfsorganisation, die sich um diese Menschen in Not kümmert, ist das lokale Rote Kreuz (BRC) – mit finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Als ehrenamtliche SRK-Botschafterin schaut sich Linda Fäh die Arbeit vor Ort an. «Endlich mal raus aus der Komfortzone», sagt die Schlagersängerin aus Samstagern ZH.