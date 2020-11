Inzwischen hat Catena rund 70 Prozent ihres Besitzes verkauft, verschenkt oder entsorgt. Ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. «Ich befinde mich immer noch im Prozess. Zu Beginn hielt ich jeden Gegenstand in der Hand und hinterfragte, wann ich ihn gebrauchen könnte. Es ist schwierig, sich dabei nicht selbst zu belügen. Mit der Zeit war es aber beflügelnd, mich von den Dingen zu trennen.» Trotz allem will sie nicht in ein Extrem verfallen: «Nur weil ich auf viele Dinge verzichte, heisst es nicht, dass ich mir nichts gönne. Ich gehe häufiger auswärts und gut essen.» Der positive Effekt ihres neuen Lebensstils: «Seit ich minimalistisch lebe, gebe ich weniger Geld aus, lebe insgesamt unter meinen Verhältnissen.» Was ihr als Kulturschaffende während der Corona-Pandemie hilft.