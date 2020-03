Loco Escrito stellt grösste Show der Schweiz auf die Beine

Ihr habt das Projekt in Rekordzeit auf die Beine gestellt. Wie habt ihr das gemacht?

Mit Hilfe einer Kommunikationsagentur haben wir alle Beteiligten angefragt, in unzähligen Videokonferenzen die Bedingungen festgelegt und uns organisiert. Ich bin nicht nur wahnsinnig stolz darauf, dass wir so viele Musikerinnen und Musiker zusammentrommeln konnten, sondern auch, dass das Hallenstadion, das SRF und alle privaten TV- und Radiostationen gratis mitmachen. Ich glaube, so etwas gabs noch nie.