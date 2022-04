Teenager, Lehrabbrecher und Castingshow-Gewinner. So wurde Luca Hänni damals beschrieben. Seine erste Single «Don’t Think About Me» sowie sein Debütalbum «My Name Is Luca» schiessen sofort auf Platz 1 der Charts, erreichen in der Schweiz Goldstatus. Luca Hänni ist nicht nur bei seinen «Fännis» der Hit!