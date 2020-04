Maja Brunner macht noch so viel wie möglich selber

Was hat Ihnen in den letzten Wochen besonders viel Freude bereitet?

Ich lebe auf dem Land und da erlebe ich die Solidarität und gegenseitige Hilfe sehr stark. In den Läden und auf dem Spaziergang grüssen mich oder grüsse ich auch fremde Menschen, man wünscht sich Gesundheit und einen schönen Tag. Die Italiener auf den Balkonen. Musik ist und bleibt ein Zaubermittel für Freude, Hoffnung und Verbundenheit. Das schöne Wetter ist ein Segen. Für alle, die einen Garten haben, für alle, die eine Terrasse oder einen Balkon haben und für alle, die ein Fenster haben, das sie aufmachen und in einen blauen Himmel schauen können.