Mama Hunziker spricht über Michelles Sektenzeit

Fünf lange Jahre hatte Ineke Hunziker (78) keinen Kontakt zu ihrer einzigen Tochter – eine Zeit, die sehr schmerzhaft für sie war. In Michelles neuer TV-Show «Michelle Impossible» spricht Ineke nun erstmals über das Geschehene: «Michelle war 23 und seit drei Jahren mit Eros verheiratet, als sie für fünf Jahre der Familie fernblieb. Eine schreckliche Zeit. Sie rief mich eines Morgens an und sagte mir, dass in ihrem Leben kein Platz mehr für mich sei.»