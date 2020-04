Marcel Ospel war wesentlich beteiligt an der Fusion von Bankverein und Bankgesellschaft zur UBS und wurde anschliessend auch zum ersten Präsidenten der Konzernleitung der Schweizer Grossbank. Am April 2001 wechselte er in den Verwaltungsrat der UBS, den er bis 2008 präsidierte, unter anderem also auch während des Groundings der damaligen Swissair im Herbst 2001.