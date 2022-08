Sein Bedarf an Eichen ist gross. Bereits in der fünften Generation stellt die Huber Fenster AG in Herisau hochwertige Fensterkanthölzer her. Verbaut werden sie an der Zürcher Goldküste, in Villen im Engadin, im Tessin. Dazu in öffentlichen Gebäuden wie dem Hauptbahnhof von Zürich.