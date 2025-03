Elektroauto und Solarzellen

Die Zuger Politiker trauen Pfister das Amt des Bundesrats zu – auch über die Parteigrenzen hinweg: «Er ist ein reflektierter und unaufgeregter Typ, dem man vertraut», sagt FDP-Ständerat Matthias Michel, der zusammen mit Pfister in der Regierung sass. In einem Gremium wirke er integrierend, zudem könne er die notwendigen Brücken zu den Kantonen bauen. «Martin Pfister ist ein sehr umgänglicher Mensch. Ich schätze an ihm, dass er eine relativ ruhige Sachpolitik betreibt», sagt Luzian Franzini, Kantonsrat und Co-Präsident der Alternative – die Grünen. Weniger gefalle ihm, dass er ein sturer Verteidiger der Zuger Steuerpolitik sei. «Die Zuger Steuerpolitik ist 100 Jahre alt, hat also ihre eigene Geschichte», sagt Pfister und steigt in seinen Elektro-VW. «Wichtig ist, dass in einem wirtschaftlich erfolgreichen Kanton auch eine Balance besteht. Dazu gehören etwa vergleichsweise tiefe Krankenkassenprämien, für die ich mich einsetze.»