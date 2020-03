Karin Keller-Sutter, 56, steht auf der Terrasse des Bundesratszimmers und blickt über Bern. In der Altstadt hat die Justizministerin seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr eine Wohnung. Einmal pro Woche besucht ihr Mann Morten Keller, 55, sie dort. «Wenn man Mitte 50 in eine andere Stadt verpflanzt wird, ist es schwierig, Wurzeln zu schlagen.» Trotzdem fühle sie sich wohl in Bern und freue sich, am Sonntagabend von Wil SG zurück in die Bundesstadt zu kommen.