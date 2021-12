«Mein Mann hatte Sorgen um mich»

Beldner versucht, nicht aufzufallen. Beldner schweigt. 44 Jahre lang. Bis letzten Sommer, als mit der Black-Lives-Matter-Bewegung auch in ihr Leben Bewegung kommt. «Da ist extrem viel in mir hochgekommen», sagt sie heute. Sie wird von «SRF Reporter» begleitet, schreibt ihre Erfahrungen im Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» nieder. Für sie ist klar: «Es darf keine Rolle spielen, wie ich aussehe.» Doch «irgendwann musste ich mir eingestehen: Es spielt einfach immer noch eine Rolle». Solange das so ist, sagt Beldner, müssten wir darüber reden. «Es geht nicht anders.»