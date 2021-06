Das persönliche Interview mit Daniela Lager

Was hatten Sie als Kind für einen Spitznamen?

Irgendwann wurde mein Nachname in meinem Freundeskreis plötzlich verhunzt, und alle nannten mich «Lagi». Gott sei Dank ist der Name nicht geblieben.Haben Sie ein Tattoo?Nein. In jungen Jahren, als es noch niemand hatte, war ich nicht mutig genug. Und inzwischen will ich keins mehr, weil es fast alle haben.