«Explodierende Corona-Fälle in Schweizer Kanton nach Jodel-Event», schrieb die «New York Times». Was ist passiert? Ende September fanden im Mythenforum in Schwyz zwei Aufführungen des Jodelmusicals «Uf immer und ewig» statt, vor 600 Zuschauern. In den folgenden Tagen breitete sich das Coronavirus in der Region Schwyz rasant aus. Schnell hiess es, die Anlässe seien Superspreader-Events gewesen. «Ein Darsteller war infiziert», sagt Veranstalter Erwin Bertschy, «Symptome hatte er erst zwei Tage nach der letzten Vorstellung.» Am Abend einer Aufführung gabs in Schwyz eine Beizenfasnacht mit Freinacht, die Lokale waren pumpenvoll. «Unfair, dass der Schwarze Peter uns zugeschoben wird. Wir haben nichts falsch gemacht.»