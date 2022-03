Michelle Hunziker bädelet ihre Sorgen weg

Die Fotos, die uns von Michelle Hunziker (40) via Instagram aus ihren Ferien auf den Malediven erreichen, könnten eifersüchtig machen. Sie zeigen die Moderatorin in traumhafter Kulisse, umgeben von türkisblauem Meer, Palmen und herrlich weissem Sandstrand. Was ebenfalls auffällt: Michelle Hunziker ist in absoluter Topform und ihr Sixpack ruft sogar ihre Familie auf den Plan. Tochter Aurora Ramazotti kommentiert den Post ihrer Mutter mit den Worten: «Ich wiederhole, dass ich die Bauchmuskeln geerbt haben könnte, aber stattdessen begnüge ich mich mit dem Ballenzeh.»