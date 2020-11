Ihre Mutter wurde im Oktober 77. Konnten Sie ihren Geburtstag gemeinsam feiern?

Ja, zwischen den Lockdowns hatten wir immerhin eine kleine «Corona-Pause». In dieser Zeit haben wir uns häufig gesehen. An ihrem Geburtstag ist die ganze Familie in ein schönes Restaurant gegangen. Das hat sie unheimlich genossen, da sie das Haus lange nicht verlassen hat. Nun bleibt sie wieder vermehrt daheim und leidet wie andere ältere Menschen sehr unter der Isolation.