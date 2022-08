«Wir wollen nochmals voll in die Vollen gehen»

Dennoch wurde dies nie angepasst.

Nein, weil dann hätten wir noch eine Figur mehr in der Serie gehabt. Wir machen Unterhaltung, sind in erster Linie Unterhaltungskünstler. Wenn da zwei drei Sachen nicht stimmen... Auch würde nie jemand bei der Polizei jemals alleine ermitteln.



Was für Reaktionen erhielten Sie von wahren Polizistinnen und Polizisten auf diese Fehler?

Ich habe viele von ihnen durch unsere Sets geführt und sie sagten mir jeweils, was falsch ist. Lustigerweise hat es sie nie gross gestört und sie sagten klar, dass es ja ein Film sei.



Wie sehr war für Sie die Rolle von Luc Conrad schon begraben?

Sie ist für mich nie gestorben, denn die Figur hat mich über sieben Jahre lang begleitet. Und wir hatten schon an einer Kinoidee herum studiert. Aber einen Film zum machen, ist ein holpriger Weg. Wir hatten diverse Ideen und so hatte ich meine Rolle nie verloren. Die Frage war aber immer die gleiche: wie bringen wir es fertig, ihn wieder spannend ins Spiel zu bringen, ohne dass die Polizei schlecht aussieht.