Ist das Streben nach Glück der Grund, weshalb Sie Dinge eher annehmen als ablehnen?

Nur so bin ich fähig, das mitzumachen, was das Leben mir anspült. Ich höre von so vielen Frauen in meinem Alter, dass sie keinen Mann finden. Aber wenn ihnen jemand wie Victor vor die Füsse geworfen würde, käme die Reaktion: «Um Gottes willen! Der ist krank, nicht reich, trägt die falschen Schuhe.» Das wunderschöne Wort «Serendipity» – Schicksal oder glückliche Fügung – spielt in meinem Leben eine grosse Rolle.