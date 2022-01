Mehr als 45 Jahre Theatererfahrung prägen Fischer. Sie steht in der Heimat auf Bühnen in Bern, Luzern, Chur und Zürich, spielt in Deutschland in Frankfurt am Main und Berlin. Dabei beginnt ihre Karriere nach der Schauspielausbildung eher stotternd. «Ich wollte sofort nach Deutschland, fand aber kein Engagement», erinnert sie sich. Aufgewachsen ist Fischer in einer kleinbürgerlichen Familie im Eisenbahnerquartier am Berner Stadtrand. Der Vater ist Grafiker bei den SBB, die Mutter kümmert sich «mit Leib und Seele» um drei Töchter. «Ich war das Nesthäkchen.»