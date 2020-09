Für das Paar war nicht erst seit seiner Verlobung auf der Fünf-Seen-Wanderung am Pizol vor einem Jahr klar, dass es gemeinsam durchs Leben gehen möchte. «Sabi ist für mich die Frau, mit der ich durchbrennen will. Sie lässt all ihren Emotionen freien Lauf und ist voll sich selbst», sagt Stee und schwärmt: «Sie ist wunderschön, sehr ‹ä gfitzzts› und ein herzensguter Mensch, der mich herausfordert – genau, wie ich es brauche.» Dafür sei Stee wirklich nie schlecht drauf, sagt die Braut. «Er ist ein so positiver, gutmütiger Mensch, es ist wirklich schön, jeden Tag neben ihm aufzuwachen. Und wir können so viel miteinander lachen, kreieren, und zeigen uns täglich, dass wir uns lieben.»