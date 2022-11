Händewaschen kann hier über Leben und Tod entscheiden. Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Nur die Hälfte der rund 20 Millionen Menschen im Land haben unmittelbaren Zugang zu sauberem Wasser. Eine Wasserflasche, für die Manuela Frey in einem Markt umgerechnet 50 Rappen bezahlt, ist für Menschen mit einem Tagesbudget von weniger als einem US-Dollar unerschwinglich – also für mehr als die Hälfte der Bevölkerung. In diesem Armutskontext ist die Gesundheitslage im Land prekär. Es fehlt auch an Sanitäranlagen, Gesundheitswissen und Hygienekompetenz. Jährlich sterben Hunderte malawischer Kinder an Durchfallkrankheiten, die vermeidbar gewesen wären.