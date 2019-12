Oberflächlich betrachtet könnten Sie nicht unterschiedlicher sein: die städtische, weit gereiste, weltoffene Kambundji versus Landei Stucki aus einer konservativen Sportart. Was ist an dieser Sichtweise falsch?

Stucki: Ich bin sehr weltoffen, sehr weit gereist. Bin immer dafür zu haben, etwas Neues auszuprobieren, mich interessieren andere Kulturen. Sonst hätte ich die Reisen nicht gemacht, die ich mit dem Schweizer Fernsehen unternommen habe: in die Mongolei, nach Indien, in den Senegal oder zum Sumoringen nach Tokio. Das waren spannende neue Erfahrungen. Durch den Sport kannst du dich als Fremder besser in eine Gruppe einfügen, sage ich. Du weisst, worum es geht, und das verbindet uns, überall auf der Welt.