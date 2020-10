«Wir waren nur zu fünft»

Wieso ist Danny Ihr Mann fürs Leben?

Wir liessen uns Zeit beim Kennenlernen. Als wir uns das erste Mal trafen, war er nur für drei Tage in New York und musste dann für Dreharbeiten nach Afrika. Ich reiste zwischen der Schweiz, New York und Deutschland hin und her – trotzdem gab es keinen Tag, an dem wir uns nicht gehört haben. Diesen Test gleich zu Beginn hatten wir super überstanden. Eigentlich haben wir es einfach irgendwie schon seit Beginn gewusst. Wir sind beide Personen, die an sich und an der Beziehung arbeiten wollen. Wir haben beide eine Scheidung hinter uns und wissen, dass eine Ehe ein stetiges Arbeiten ist, an sich und an der Beziehung.