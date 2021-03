Wenns so gemütlich ist, könnten Sie aufhören.

Nein, nein, nein! Ich bin ein Band-Man, das ist mein Lebenselixier. Wir starten am 24. März den Vorverkauf für die grosse Geburtstagstour, die für dieses Jahr geplant gewesen wäre, die nun aber im Frühling 2022 stattfindet. Die Studioaufnahmen im Februar mussten wir verschieben, genauso ist mein Wunschtraum einer TV-Show mit befreundeten Musikern jetzt leider nicht möglich, dafür gibt es am 23. März ein Livestreaming-Konzert. Und im Juni haben wir Open-Air-Konzerte mit Les Sauterelles geplant – so Gott will!