Musiker Baschi ist das «Gesicht des Jahres»

Wenn die SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» zu ihren jährlichen «G&G»-Awards lädt, versammelt sich die Schweizer Prominenz in grosser Zahl – so auch am vergangenen Samstagabend. Die glamouröse Preisverleihung fand in der Radio Hall in Zürich Leutschenbach statt, wo Tanya König (37) und Joel Grolimund (33) als Moderationsduo durch den Abend führten.