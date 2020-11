Du bist Abenteuer gewohnt. Inwiefern hast du in den Bergen den Städter in dir bemerkt?

An die karge Landschaft musste ich mich gewöhnen und daran, dass einfach nichts da ist – nur die frische und vor allem dünne Luft. Aber ich habs lieben gelernt, Ich habe mich in die Berglandschaft verliebt.. Die karge Landschaft über der Baumgrenze macht demütig und dankbar.