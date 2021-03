Bligg: Mein Vater war ein Schallplattensammler. Als ich sieben war, schenkte er mir eine Gitarre und brachte mir bei, was er konnte – also nicht viel, vier Akkorde. Ich habe dann autodidaktisch ein paar Lieder mit Songbüchern von Mani Matter gelernt. Irgendwann stand ich an. Dann gab es auch bei mir mit sechzehn einen Break – wegen Girls. Kurz vor zwanzig kam Rap in mein Leben. Wir hatten die Instrumentalversionen von Wu-Tang Clan und rappten zu deren Beat unsere Texte.