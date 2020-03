Nach dem Genickbruch ist für Florence Schelling alles anders

Drei Monate lang muss sie eine Halskrause tragen, liegt stundenlang im Zimmer und starrt an die Decke. In dieser Zeit trifft sie die Erkenntnis hart, wie knapp sie an Schlimmerem vorbeigekommen ist. Und sie kann ihren Gedanken nicht entfliehen. «Ich habe über mein ganzes Leben nachgedacht», so drückt sie es aus, «da kamen mir zehn Jahre alte Gespräche in den Sinn!» Schelling akzeptiert es und nutzt die Zeit, ihre Karriere und ihr Privatleben zu verarbeiten, Schritt für Schritt. «Dafür habe ich mir vorher nie die Zeit genommen, ich war immer auf 200.»