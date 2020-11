In was für einem Umfeld sind Sie aufgewachsen?

Nicht wie Klara wohlhabend und abgeschottet, sondern sehr normal mit einer sehr lieben und tollen Familie. Ich habe eine gute Kindheit gehabt. Mir wurde kein Weg vorgeschrieben, ganz im Gegenteil. Ich konnte immer das machen, was ich wollte und wurde dabei unterstützt. Heute existieren weniger Erwartungshaltungen an die Frau. Wir müssen nicht heiraten und dann Ehefrau sein. Doch meine Rolle Klara wird in dieser Geschichte auch erwachsen, eine Entwicklung, die ich selber auch durchgemacht habe. Lernen sich eine Meinung zu bilden, sich für etwas einsetzen, das man will. Das kennt jeder junge Mensch, unabhängig von der Zeit in die er geboren wurde. Ich habe die Freiheit meinen Weg zu finden und ihn zu gehen, muss ihn aber wie Klara auch selber finden.