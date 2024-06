Start ist am 16. März in Köln, am nächsten Tag ist Nemo in Mailand zu sehen, von dort geht es nach einem Abend Pause nach Madrid, gefolgt von Barcelona 24 Stunden später. Weitere Auftritte finden in Paris, Dublin, London und Amsterdam statt, bevor es wieder in das Land des grossen Nemo-Triumphs geht: Schweden. Am 5. April wird Nemo knapp ein Jahr nach dem grossen Sieg wieder im Land der Elche und Volvos performen. Den Tourabschluss gibt es dann am 19. April in Nemos derzeitigem Wohnort Berlin zu erleben.