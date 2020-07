Neue Insta-Challenge hat einen traurigen Hintergrund

Allein in diesem Jahr wurden in dem Land schon 146 Frauen ermordet. In Deutschland versucht jeden Tag ein Mann eine Frau umzubringen. Alle drei Tage kommt es zu einer solchen Tötung. In der Schweiz passiert alle zwei Wochen ein solches Verbrechen. Diese Morde sind einzig durch den Fakt motiviert, dass die Opfer weiblich sind. Bald nachdem die Meldung von Pinars Ermordung öffentlich wurde, gingen auf Twitter und Instagram die Hashtags #kadınaşiddetehayır und #istanbulsözleşmesiyaşatır viral. Ins Deutsche übersetzt sich der Trend mit den Worten «sag nein zu Gewalt an Frauen» und «unterstützt den Istanbul-Vertrag», eine Vereinbarung, die Frauen in der Türkei besser für Gewalt schützen soll.